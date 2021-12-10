Чиновники снова заговорили о строительстве трассы Кисловодск — Сочи. Что об этом известно сейчас

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров 9 декабря рассказал о планах построить трассу из Кисловодска в Сочи. О проекте говорят с 2016 года

С чего все начиналось. Напомним, идея соединить прямой автомобильной дорогой курорты Северного Кавказа и Краснодарского края появилась в 2016 году. Тогда власти Ставрополья заявили о рассмотрении проекта дороги, которая бы соединила Кисловодск и Сочи. На тот момент большая часть трассы существовала. Ее требовалось расширить и продлить на 95 км. Тогда проект оценивали в 65 млрд рублей. Наряду с этим чиновники предложили сделать эту дорогу платной, чтобы окупить ее строительство. Срок окупаемости — 30 лет. Потом разговоры о строительстве поднимались неоднократно.

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В январе 2020 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что для строительства дороги уже нашли инвесторов, но возникли препятствия. Часть дороги — около 14 км — находятся на территории Кавказского биосферного заповедника. Эти земли входят в список наследия ЮНЕСКО, соответственно, защищены законом. В качестве компенсации за строительство трассы тогда предлагалось расширить границы заповедника.

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В июне 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Пятигорске поручил министерству транспорта и другим ведомствам проработать варианты возможных маршрутов и стоимость дороги между Северным Кавказом и Черноморским побережьем. В августе 2021 года предварительный план строительства трассы президенту России Владимиру Путину представил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Из новинок — стоимость реализации проекта выросла с 65 до 91-97 млрд рублей.

Что теперь. Спустя пять лет ясности в том, когда проект реализуют, не появилось. 9 декабря глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что строительство трассы Кисловодск — Сочи вошло в транспортную стратегию до 2027 года. «Речь о большом переходе, двух тоннелях, соединении трассы из Кисловодска с Красной Поляной. Известно, что дорога заходит в биосферный заповедник, а сегодня все, что связано с затрагиванием особо охраняемых природных территорий, сложно решается. Нужна экологическая экспертиза», — цитирует губернатора «Комсомольская Правда».