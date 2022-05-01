В тоннеле Сочи столкнулись три автомобиля, а потом в них врезался автобус

1 мая в тоннеле Дублера Курортного проспекта Сочи столкнулись автомобили «Ауди», «Опель» и «ВАЗ». В пресс-службе краевой ГИБДД сообщили, что после ДТП водители не выставили знак аварийной остановки. Из-за этого в них врезался автобус «МАЗ».

По предварительной информации, в салоне автобуса ехали двое пассажиров. Одну из них с места происшествия забрала скорая помощь. Позже в ГИБДД добавили, что всех участников аварии осмотрели, в лечении они не нуждаются — массовое ДТП обошлось без пострадавших.

В соцсетях очевидцы рассказали, что движение в тоннеле заблокировано. В управлении госинспекции пока не ответили, удалось ли его возобновить.

Как писали Юга.ру, прошлой осенью после крупного ДТП в тоннеле к Красной Поляне в больницу доставили шесть человек. 3 февраля в массовом ДТП на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна столкнулись пять легковушек и грузовик.