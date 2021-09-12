В Сочи в тоннеле к Красной поляне произошло массовое ДТП. Шесть человек доставили в больницу

Краснодарский край

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Днем 12 сентября в Адлерском районе произошло массовое ДТП с пятью машинами

По данным ГИБДД, столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля. В больницу для медицинского осмотра доставили шесть человек. Среди пострадавших детей нет. Подробности аварии пока неизвестны.

На месте происшествия работают три наряда ДПС. Из-за массовой аварии с 13:52 ограничено движение на 34-м километре автодороги Адлер — Красная Поляна. Временно организован объезд по автодороге Адлер — «Альпика — Сервис», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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