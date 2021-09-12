По данным ГИБДД, столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля. В больницу для медицинского осмотра доставили шесть человек. Среди пострадавших детей нет. Подробности аварии пока неизвестны.

На месте происшествия работают три наряда ДПС. Из-за массовой аварии с 13:52 ограничено движение на 34-м километре автодороги Адлер — Красная Поляна. Временно организован объезд по автодороге Адлер — «Альпика — Сервис», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.