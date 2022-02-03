В Сочи в массовом ДТП на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна столкнулись пять легковушек и грузовик

В Сочи утром 3 февраля на въезде в Краснополянский тоннель № 1 столкнулись несколько автомобилей. О ДТП рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, авария полностью заблокировала движение.

В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру рассказали, что в ДТП участвовали пять легковых автомобилей и грузовик. Сотрудники автоинспекции организовали объезд по альтернативной дороге. Сейчас движение на участке восстановлено. По данным ведомства, пострадавших нет.

По данным Упрдор «Черноморье», авария произошла по вине водителей, ехавших со стороны Красной Поляны. Они проигнорировали предупреждающие знаки и въехали в тоннель на красный сигнал реверсивного светофора навстречу потоку из Адлера. В результате произошло лобовое столкновение.