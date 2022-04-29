Бывший полицейский из Тихорецка получил 9 лет колонии за ДТП с двумя погибшими
В марте 2021 года сотрудник полиции (на тот момент) устроил аварию, в которой погибли два человека. Еще двое получили травмы, среди пострадавших был ребенок
Ранее Юга.ру писали, что 7 марта 2021 года сотрудник полиции, находясь за рулем Opel, на большой скорости врезался в Lada Samara на улице Гражданской в Тихорецке. В отечественном автомобиле находились четыре человека, двое из них погибли на месте. Еще два пассажира — это женщина и пятилетний мальчик — пострадали. Во время расследования выяснилось, что полицейский сел за руль пьяным.
После ДТП его арестовали и возбудили против него уголовное дело ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В августе 2021 года в СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования, дело передали в суд.
29 апреля 2022 года объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что уже бывший полицейский Петр Курдияшко осужден. Из приговора суда следует, что столкновение двух автомобилей произошло на скорости более 100 км/ч. При этом виновник аварии проигнорировал красный сигнал светофора.
В судебном заседании Курдияшко полностью признал свою вину и раскаялся, попросив прощения у родственников погибших. В итоге судья Тихорецкого районного суда назначил бывшему полицейскому девять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Также его лишили прав на 3 года.
Юга.ру писали, что в июне 2021 года в Каневском районе пьяный полицейский столкнулся с машиной на встречной полосе и скрылся.