Бывший полицейский из Тихорецка получил 9 лет колонии за ДТП с двумя погибшими

В марте 2021 года сотрудник полиции (на тот момент) устроил аварию, в которой погибли два человека. Еще двое получили травмы, среди пострадавших был ребенок

Ранее Юга.ру писали, что 7 марта 2021 года сотрудник полиции, находясь за рулем Opel, на большой скорости врезался в Lada Samara на улице Гражданской в Тихорецке. В отечественном автомобиле находились четыре человека, двое из них погибли на месте. Еще два пассажира — это женщина и пятилетний мальчик — пострадали. Во время расследования выяснилось, что полицейский сел за руль пьяным.

После ДТП его арестовали и возбудили против него уголовное дело ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В августе 2021 года в СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования, дело передали в суд.