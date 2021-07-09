В Сочи полицейский насмерть сбил девушку

Краснодарский край

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8 июля стало известно, что в Сочи полицейский на «Мерседесе» насмерть сбил 21-летнюю девушку

ДТП произошло ночью 6 июля на улице Ленина в Сочи. Водитель «Мерседеса» сбил девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм 21-летняя пострадавшая скончалась в больнице.

Позже выяснилось, что за рулем иномарки был сотрудник патрульно-постовой службы. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования и отсутствие страховки).

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Как писали Юга.ру, в июне в Сочи инспектор ДПС сбил на переходе 12-летнего мальчика и скрылся с места аварии.

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