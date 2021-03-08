В Тихорецке пьяный полицейский устроил ДТП с двумя погибшими

Краснодарский край

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В Тихорецке полицейского заподозрили в нарушении правил дорожного движения, в результате которого 7 марта погибли двое мужчин, пострадала женщина с ребенком

СК по Краснодарскому краю установил, что вечером 7 марта полицейский ехал на своем автомобиле Opel по улице Гражданской в Тихорецке. По версии следствия, он превысил скорость и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток с улицей Гоголя, где столкнулся с двигавшейся по Гоголя Lada Samara. Ее 44-летний водитель и 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Находившиеся в той же машине 34-летняя женщина и 5-летний мальчик получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Следственный отдел по Тихорецкому району СКР возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД РФ на станции Казанская. Следствие подозревает его в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли двое мужчин, а женщина и ее сын получили травмы. Полицейский нарушил ПДД в состоянии опьянения (п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ).

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Подозреваемый задержан, следователь намерен ходатайствовать в суде о заключении нарушившего под стражу. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства преступления. Судебно-медицинские экспертизы уже назначены. Расследование уголовного дела продолжается.

«По предварительной информации, полицейский выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, уточнив, что виновный в ДТП работал в линейном отделе полиции на станции Тихорецкая ЛУ МВД России по СКФО.

ДТП Полиция Следственный комитет Тихорецкий район

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