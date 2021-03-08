В Тихорецке пьяный полицейский устроил ДТП с двумя погибшими

СК по Краснодарскому краю установил, что вечером 7 марта полицейский ехал на своем автомобиле Opel по улице Гражданской в Тихорецке. По версии следствия, он превысил скорость и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток с улицей Гоголя, где столкнулся с двигавшейся по Гоголя Lada Samara. Ее 44-летний водитель и 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Находившиеся в той же машине 34-летняя женщина и 5-летний мальчик получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Следственный отдел по Тихорецкому району СКР возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД РФ на станции Казанская. Следствие подозревает его в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли двое мужчин, а женщина и ее сын получили травмы. Полицейский нарушил ПДД в состоянии опьянения (п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ).