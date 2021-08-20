20 августа стало известно, что в Тихорецке будут судить полицейского за ДТП, в котором погибли двое мужчин, а женщина с ребенком получили травмы

7 марта в Тихорецке 25-летний полицейский на автомобиле Opel превысил скорость и врезался в Lada Samara. В отечественной легковушке находились четыре человека: 44-летний водитель и три пассажира — 46-летний мужчина, 34-летняя женщина и 5-летний мальчик. От полученных травм мужчины погибли на месте ДТП, а женщину с ребенком госпитализировали.

Против полицейского возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Мужчина признал свою вину, на время следствия он находился под стражей.

20 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования. Дело передали в суд.