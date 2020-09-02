Курорт «Роза Хутор» запустил раздельный сбор отходов стекла

В результате работы предприятий туристской индустрии на курорте обычно образуется много стеклянной тары из-под напитков. Начать ее раздельный сбор препятствовала ценовая конъюнктура — при высокой затратности заготовки покупная цена на это вторсырье очень низка. При этом стекло способно переносить множественные циклы переработки и пользуется спросом во многих отраслях промышленности. Кроме того, недавно вступил в силу законодательный запрет на его захоронение на свалках. Эти обстоятельства потребовали от курорта нестандартных подходов для решения задачи по раздельному сбору стекла.

«Наши заготовители переворачивают в пиковые месяцы целые горы картона и пластика — только за июль было заготовлено 15,5 тонн картона и бумаги и более тонны пластика. Но мы понимали, что для них стекло станет в буквальном смысле нелегкой ношей: оно очень тяжелое и при этом неликвидное. На сочинском рынке переработкой стекла занимается один оператор — ООО “Восток”, которое и пошло нам навстречу, получив поддержку пивоваренной компании “Балтика”, развивающей проект “Принеси пользу своему городу” по сбору и переработке отходов упаковки. “Балтика” профинансировала установку специальных контейнеров, обеспечив сбор необходимой инфраструктурой», — рассказал директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.