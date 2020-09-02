Курорт «Роза Хутор» запустил раздельный сбор отходов стекла
Пивоваренная компания «Балтика» и оператор вторсырья «Восток» организовали на курорте «Роза Хутор» сбор стеклотары на переработку
В результате работы предприятий туристской индустрии на курорте обычно образуется много стеклянной тары из-под напитков. Начать ее раздельный сбор препятствовала ценовая конъюнктура — при высокой затратности заготовки покупная цена на это вторсырье очень низка. При этом стекло способно переносить множественные циклы переработки и пользуется спросом во многих отраслях промышленности. Кроме того, недавно вступил в силу законодательный запрет на его захоронение на свалках. Эти обстоятельства потребовали от курорта нестандартных подходов для решения задачи по раздельному сбору стекла.
«Наши заготовители переворачивают в пиковые месяцы целые горы картона и пластика — только за июль было заготовлено 15,5 тонн картона и бумаги и более тонны пластика. Но мы понимали, что для них стекло станет в буквальном смысле нелегкой ношей: оно очень тяжелое и при этом неликвидное. На сочинском рынке переработкой стекла занимается один оператор — ООО “Восток”, которое и пошло нам навстречу, получив поддержку пивоваренной компании “Балтика”, развивающей проект “Принеси пользу своему городу” по сбору и переработке отходов упаковки. “Балтика” профинансировала установку специальных контейнеров, обеспечив сбор необходимой инфраструктурой», — рассказал директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Как раздельный сбор мусора экономит миллионы:
В прошлом году «Балтика» в рамках проекта «Принеси пользу своему городу» обеспечила сбор и переработку свыше 100 тыс. тонн вторсырья, включая более 70 тыс. тонн стеклобоя. К 2022 году компания планирует обеспечить сбор и переработку не менее половины всей выпускаемой ею на рынок упаковки.
«Для нас крайне важен эксперимент, реализуемый совместно с курортом “Роза Хутор” — лидером отечественной туристской индустрии. Уверен, что этот пример покажет эффективность нашего подхода к развитию инфраструктуры переработки отходов. Мы самостоятельно реализуем расширенную ответственность производителя и имеем возможность контролировать рециклинг сборсырья, направляя на переработку объемы полезных фракций, которые ранее вывозились на полигоны, способствуя сокращению экоследа нашей продукции в туристической отрасли», — отметил руководитель направления рециклинга пивоваренной компании «Балтика» Дмитрий Смирнов.
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Первая очередь сети точек сбора стекла развернута в «Роза Долине», сотрудники курорта следят за их заполнением и информируют об этом заготовителя для обеспечения оперативного вывоза вторсырья. Вся стеклотара, собранная на «Роза Хутор», направляется на переработку. Бесцветное стекло будет гранулироваться и добавляться в краску для дорожной разметки (стеклянные шарики служат в качестве светоотражающих элементов). Цветное бутылочное стекло будет сортироваться по цветам, измельчаться и доставляться на стекольный завод, где из него отольют новые бутылки.
В механизме расширенной ответственности задействовано сразу несколько заинтересованных сторон — курорт «Роза Хутор», Пивоваренная компания «Балтика», оператор ООО «Восток». Участники акции считают, что это хорошая возможность проверить на деле новый стандарт ответственного обращения с отходами, продемонстрировав позитивный пример для туристической отрасли.