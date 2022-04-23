Бесполетный режим над Краснодарским краем продлили до 1 мая

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика — снова еще на неделю

«Росавиация» объявила, что «режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 01 мая 2022 года 03:45 по московскому времени». Три из этих 11 аэропортов находятся в Краснодарском крае — в Анапе, Геленджике и Краснодаре.

Открытыми остаются аэропорты в Сочи, а также в Минеральных Водах, Ставрополе и Волгограде.

Ограничения на полеты ввели 24 февраля 2022 года, в первый день военной спецоперации в Украине.

Напомним, что с тех пор эти ограничения продлевают каждую неделю на протяжении двух месяцев.

Аэропорты

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