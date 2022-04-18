Росавиация снова продлила режим ограничения полетов на Кубани

Небо Кубани будет закрыто для самолетов почти до конца апреля

Напомним, бесполетный режим действует на Кубани и в центральной России с 24 апреля. С тех пор Росавиация продлевает его примерно раз в неделю. Последний раз ведомство объявило о закрытии до 19 апреля.

Утром 18 апреля стало известно, что режим временного ограничения будет действовать до 25 апреля. Аэропорты остаются закрытыми в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Отметим, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Самолеты оттуда летают не только в российские города, но и за рубеж.