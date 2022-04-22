Сквер в центре Краснодара назовут в честь бывшего мэра Валерия Самойленко

Кто такой Валерий Самойленко. Он был главой города в общей сложности 13 лет: с 1987 по 1990, с 1991 по 1994, с 1997 по 2000 годы. При нем задумывались и воплощались масштабные строительные проекты: завершилась застройка поселка Гидростроителей и Фестивального микрорайона, начал развиваться и застраиваться Юбилейный микрорайон, построены Тургеневский мост, путепроводы на Садовой, Суворова и Тихорецкой, роддом № 5, гостиница «Москва», школы, поликлиники и детские сады. В 2007 году его удостоили звания «Почетный гражданин Краснодара». Также он представлял страну в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. В 2019 году Валерий Самойленко скончался на 82-м году жизни.

Что за зеленая зона. Это небольшой участок земли на перекрестке Седина и Постовой. Сначала там был сквер с памятником летчику Александру Покрышкину. Но более десяти лет назад участок попал в частные руки. Планировалось, что там появится многоквартирный дом или офисный центр. В 2019 году чиновники задумали его благоустроить. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов рассказывал, что на территории хотят восстановить пешеходные дорожки, высадить деревья, кустарники и цветы. В «полный порядок» зеленую зону хотели привести в том же году. Вот, где находится сквер: