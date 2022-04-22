Сквер в центре Краснодара назовут в честь бывшего мэра Валерия Самойленко
Власти Краснодара решили назвать именем бывшего мэра Валерия Самойленко зеленую зону у перекрестка улиц Постовой и Седина. Ранее этим пустырем возмущался нынешний мэр Андрей Алексеенко
21 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на очередном заседании городской думы было принято решение назвать зеленую зону в районе улиц Постовой и Седина именем Валерия Самойленко.
Кто такой Валерий Самойленко. Он был главой города в общей сложности 13 лет: с 1987 по 1990, с 1991 по 1994, с 1997 по 2000 годы. При нем задумывались и воплощались масштабные строительные проекты: завершилась застройка поселка Гидростроителей и Фестивального микрорайона, начал развиваться и застраиваться Юбилейный микрорайон, построены Тургеневский мост, путепроводы на Садовой, Суворова и Тихорецкой, роддом № 5, гостиница «Москва», школы, поликлиники и детские сады. В 2007 году его удостоили звания «Почетный гражданин Краснодара». Также он представлял страну в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. В 2019 году Валерий Самойленко скончался на 82-м году жизни.
Что за зеленая зона. Это небольшой участок земли на перекрестке Седина и Постовой. Сначала там был сквер с памятником летчику Александру Покрышкину. Но более десяти лет назад участок попал в частные руки. Планировалось, что там появится многоквартирный дом или офисный центр. В 2019 году чиновники задумали его благоустроить. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов рассказывал, что на территории хотят восстановить пешеходные дорожки, высадить деревья, кустарники и цветы. В «полный порядок» зеленую зону хотели привести в том же году. Вот, где находится сквер:
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Что теперь. Вновь о сквере вспомнили в 2022 году. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко в апреле возмутился состоянием сквера (фактически там пустырь) и «неправильным забором» на границе зеленой зоны. Также он сказал, что проект сквера уже готов, решается вопрос финансирования. О примерной дате благоустройства вновь ничего не говорится. В итоге мусор и забор там убрали. Но на этом все и закончилось.
В честь мэра-строителя. 16 апреля в телеграм-канале «Азбука горожанина» опубликовали пост, в котором говорится о негласном решении топонимической комиссии города присвоить скверу имя Валерия Самойленко. Причем об этом решении открыто нигде не сообщалось.
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21 апреля на сайте мэрии Краснодара появился релиз, в котором говорится, что решение о наименовании сквера принято депутатами городской думы.
«Для увековечения памяти Заслуженного строителя Российской Федерации, Почетного гражданина Краснодара Валерия Самойленко предлагаем назвать его именем озелененную территорию на углу улиц им. Седина и Постовой», — сказал заместитель председателя городской Думы Зорик Садоян.
Когда сквер наконец благоустроят, вновь не сообщается. Сам сквер пока выглядит так:
Напомним, что в Краснодаре до сих пор остались улицы, которым официально не присвоили названия. Вместо адресов только цифры на кадастровой карте, а названия — лишь номинальные.