Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко

Валерий Самойленко руководил Краснодаром в общей сложности 13 лет: с 1987 по 1990, с 1991 по 1994, с 1997 по 2000 гг. Строитель по образованию, он запомнился горожанам масштабными строительными проектами. При нем завершилась застройка поселка Гидростроителей и Фестивального микрорайона, начал стремительно развиваться и застраиваться Юбилейный микрорайон. Были построены: Тургеневский мост, путепроводы на Садовой, Суворова и Тихорецкой, роддом № 5, гостиница «Москва», школы, поликлиники и детские сады. Также при его личном участии проходило становление органов местного самоуправления в их современном виде.

О дате, времени и месте церемонии прощания с Валерием Самойленко будет сообщено дополнительно.

Руководство города выразило его родным и близким соболезнования. К ним присоединяются сотрудники портала Юга.ру.

«Самойленко умер после продолжительной болезни в ночь с 3 на 4 мая», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

При Самойленко Краснодар начал заявлять о себе как об одном из региональных лидеров, и именно первый мэр Краснодара стал председателем Конгресса муниципальных образований РФ и одним из основателей Ассоциации городов юга России.

Валерий Самойленко представлял страну в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Удостоен многих наград и почетных званий. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Дружбы народов», «Знаком Почета», в 2007 году ему присвоено звание Почетного гражданина Краснодара.