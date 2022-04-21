Билайн улучшил связь в аэропорту Сочи

Партнерский Краснодарский край

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  • Международный аэропорт Сочи © Фото Марии Талановой, wikipedia.org
    Международный аэропорт Сочи © Фото Марии Талановой, wikipedia.org

Билайн построил базовую станцию и модернизировал сеть на территории международного аэропорта Сочи

Благодаря этой работе оператор расширил зону покрытия сети и улучшил качество голосовой связи в сочинском аэропорту.

В бизнес-зале появился мобильный интернет, а связь стала лучше на всей территории аэропорта — в зонах прилета и вылета, в зале ожидания, в зоне кафе и ресторанов.

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«Пассажиропоток международного аэропорта Сочи растет, поэтому мы установили дополнительную базовую станцию, чтобы обеспечить высокое качество связи в здании аэровокзала и рядом с ним. Пассажиры, прибывающие в Сочи, могут сразу после прилета вызвать такси через приложение, забронировать гостиницу или сообщить близким о приземлении. Ожидающие вылета могут оставаться на связи с близкими и использовать разные способы общения: видео- и аудиозвонки, обмен фотографиями и другие форматы, которые помогут чувствовать друзей и родственников рядом», — прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

В 2021 году билайн построил более 300 новых базовых станций в разных районах города и на туристических объектах Сочи. В результате за год скорость мобильного интернета в сети 4G выросла в полтора раза*. Связь улучшена в микрорайонах Сочи, на железнодорожных станциях, в ТРЦ «МореМолл», на курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром».

Ранее Юга.ру писали о том, что билайн увеличил пропускную способность сети 4G в Краснодарском крае. В 2021 году оператор построил новые базовые станции в 40 населенных пунктах региона, а также провел масштабный рефарминг — расширил полосы частот в 4G. По итогам 2021 года скорость мобильного интернета билайн в Краснодарском крае в среднем выросла на 35% по сравнению с предыдущим годом.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом».

Аэропорты Билайн Мобильная связь Сочи

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