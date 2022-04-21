Билайн улучшил связь в аэропорту Сочи

В бизнес-зале появился мобильный интернет, а связь стала лучше на всей территории аэропорта — в зонах прилета и вылета, в зале ожидания, в зоне кафе и ресторанов.

«Пассажиропоток международного аэропорта Сочи растет, поэтому мы установили дополнительную базовую станцию, чтобы обеспечить высокое качество связи в здании аэровокзала и рядом с ним. Пассажиры, прибывающие в Сочи, могут сразу после прилета вызвать такси через приложение, забронировать гостиницу или сообщить близким о приземлении. Ожидающие вылета могут оставаться на связи с близкими и использовать разные способы общения: видео- и аудиозвонки, обмен фотографиями и другие форматы, которые помогут чувствовать друзей и родственников рядом», — прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

В 2021 году билайн построил более 300 новых базовых станций в разных районах города и на туристических объектах Сочи. В результате за год скорость мобильного интернета в сети 4G выросла в полтора раза*. Связь улучшена в микрорайонах Сочи, на железнодорожных станциях, в ТРЦ «МореМолл», на курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром».