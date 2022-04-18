Билайн улучшил сеть 4G в Краснодарском крае

Билайн увеличил пропускную способность сети 4G в 48 регионах страны, в том числе в Краснодарском крае

Технические специалисты провели масштабный рефарминг — расширили полосы частот в 4G. Расширить частотный диапазон (провести рефарминг) — это как увеличить число полос на шоссе: видеоролики, музыкальные файлы, фотографии и другой контент, который клиенты загружают в свои смартфоны, движутся свободней даже в часы пик. По итогам 2021 года скорость мобильного интернета Краснодарском крае в среднем выросла на 35% по сравнению с предыдущим годом.

© Инфографика Евгении Каменецкой, предоставлена пресс-службой билайн

«В 2021 году на Кубани билайн построил рекордное количество базовых станций — они появились в 40 населенных пунктах края. В Краснодаре строили во всех районах города, включая прилегающие поселки и дачные массивы. В Сочи высокоскоростной мобильный интернет появился в курортных зонах, например, на большинстве горнолыжных трасс. Сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, выросла на 36%, а объем трафика в 1,5 раза», — прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

За четыре года потребление абонентами трафика увеличилось в пять раз. Чтобы он доставлялся к ним без задержек, оператор расширил пропускную способность почти 20 тыс. базовых станций.

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В 2021 году билайн построил больше базовых станций, чем в любой другой год в своей истории. За четыре года сеть 4G по России выросла почти в три раза.

Благодаря развитию сети и увеличению ее емкости абоненты могут оставаться на связи с близкими в любом удобном формате — звонить по видеосвязи, отправлять аудио и фотографии в хорошем качестве, пользоваться голосовой связью и другими возможностями.