Билайн улучшил связь в парке «Краснодар»

Оператор модернизировал базовые станции, обеспечив дополнительный запас емкости сети 4G в парке «Краснодар», в том числе в еще строящейся очереди

Посетители парка могут звонить, делиться фото и видео на всей площади парка — а он занимает более двадцати гектаров — в зонах музыкального и зеркального лабиринтов, амфитеатре, скейтпарке, около водных зон, скульптур и других объектов. Покрытие 4G билайн обеспечил и в новой, еще строящейся части парка. Ранее билайн увеличил емкость сети 4G внутри стадиона ФК «Краснодар».

«Парк «Краснодар» с момента открытия стал местом притяжения для жителей и гостей города. Ранним утром тут начинают пробежки и занятия йогой, потом приходят родители с детьми на площадки и арт-пространства, среди молодежи это любимое место для фото. Тут проводят деловые и неформальные встречи в кафе и ресторанах.

Гуляя по парку, клиенты могут оставаться на связи с близкими, совершая видеозвонки, отправляя фото и аудиосообщения, использовать голосовую связь и другие форматы, которые помогут сказать важные слова и ощутить себя рядом с друзьями и родственниками», — прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

В 2021 году билайн построил на Кубани рекордное количество базовых станций. В результате сеть LTE, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, выросла на 36%*. Новые базовые станции появились в 40 населенных пунктах края. *по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»