Билайн в Краснодарском крае инвестировал в сеть 2 млрд рублей

Билайн подвел итоги развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 2021 году. В результате рефарминга 4G сеть LTE выросла на 36%, а скорость мобильного интернета увеличилась на 35%.

«В 2021 году в регионах юга России, в том числе на Кубани, мы построили рекордное количество базовых станций. В Краснодарском крае билайн инвестировал в развитие инфраструктуры более 2 млрд рублей. За год мы увеличили сеть в 40 населенных пунктах края, в семи из них — на территории Крымского, Майкопского и Ейского районов мобильный интернет 4G билайн появился впервые. В 2022 году запланированы инвестиции, превышающие показатели этого года. В наших планах — дальнейшее расширение покрытия сети и увеличение скорости мобильного интернета. Особенность Кубани — большой поток туристов, и мы готовы обеспечить качественной связью абонентов даже в период пиковых нагрузок», — отметил региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» Бислан Магомадов.

В 2021 году билайн активно улучшал качество связи во всех округах Краснодара. Оператор построил новые базовые станции в дачных массивах, обеспечивая бесшовный переход сигнала от одной базовой станции к другой. В 2021 году в регионе была внедрена система SON, автоматически перераспределяющая нагрузку при передвижении абонентов. Для Кубани это особенно актуально, так как по побережью и в горах часто передвигаются туристы, а жители Адыгеи ежедневно приезжают на территорию Краснодарского края.