Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 21 апреля

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 21 апреля

На экраны вышла военная драма «Первый Оскар» (12+). Действие происходит осенью 1941 года, когда немецкие войска подступают к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский добиваются направления на фронт, чтобы оказаться в эпицентре грандиозной битвы и запечатлеть увиденное на камеру. Россия

Режиссер Сергей Мокрицкий

Комедия «Этот новый мир» (16+) рассказывает про супругов Абеля и Марианну и их 13-летнего сына Жозефа, которые живут вместе в Париже. Повседневную жизнь родителей переворачивает новость о том, что ребенок участвует в тайном проекте по спасению планеты. Они не готовы отпустить его одного, поэтому решают отправиться вместе с сыном. Франция

Режиссер Луи Гаррель

Драмеди «До встречи с Грейс» (12+) рассказывает о девочке-подростке, которая уже на протяжении долгого времени борется с раком. Она отправляется в похоронное бюро, чтобы узнать, что с ней будет после смерти. Там Грейс встречает Билла, который становится значимой частью ее жизни. США

Режиссер Дэниэл Робак

Детективная мелодрама «Стикер» (16+) рассказывает о молодом успешном архитекторе Михаиле, который проводит ночь с проституированной женщиной Натальей. Спустя некоторое время она появляется в его офисе под именем Ольга и с подозрительно чистой биографией. Герой начинает думать, что их встреча была вовсе не случайной. Россия

Режиссер Дмитрий Баран

Действие комедии «Оторви и выбрось» (12+) строится вокруг Ольги и ее дочери Маши. У женщины есть суровая мать Вера Павловна, которая нанимает Олега, бывшего возлюбленного Ольги, чтобы тот любыми способами вернул ребенка. Россия

Режиссер Кирилл Соколов

Приключенческое фэнтези «Отчаянные мстители» (18+) рассказывает о четырех артистах маленького бродячего цирка в период фашистского режима в Италии. Каждому из героев от природы достался особый дар: Фульвио — лохматый зверь-силач, Марио — клоун-магнит, Чинчо умеет повелевать насекомыми, Матильда бьет током. Хозяин шапито решает вывезти своих подопечных в Америку, однако сделать это будет непросто. Италия, Бельгия

Режиссер Габриэль Майнетти

Хоррор «Призраки квартиры 203» (16+) повествует о студентках Кэм и Иззи, которые арендуют жилье в старинном доме. В нем много изысканного антиквариата и винтажных вещей, а вместо окна в гостиной — огромный красочный витраж. Через некоторое время девушки понимают, что всё в доме обладает мистической силой. Кроме того, Иззи начинает странно вести себя. Чтобы спасти свою подругу, Кэм придется разгадать тайну предыдущих жильцов. США

Режиссер Бен Джаггер

Мультфильм «Братцы Кролики: Пасхальный переполох» (6+) рассказывает о Максе, живущем без забот и проблем. Но это лишь до тех пор, пока он не познакомился со стражами Пасхи, отвечающими за то, чтобы все яйца были надежно спрятаны. Максу предстоит возглавить миссию по спасению долгожданного праздника. Германия

Режиссер Уте фон Мюнхов-Поль

Герой триллера «Казнь» (18+) — следователь по особо важным делам Исса Давыдов. В деле о серийных убийствах, которое после десяти лет поисков преступника было официально закрыто из-за недостатка улик, появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Исса вынужден выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и исправить свою ошибку. Россия

Режиссер Ладо Кватания