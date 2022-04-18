В Краснодаре пройдут кинопоказы в рамках фестиваля короткого метра Moscow Shorts

В краснодарском культурном кластере «Колос» 20-22 апреля пройдут кинопоказы в рамках фестиваля короткого метра Moscow Shorts

20 апреля можно будет посмотреть короткометражки «Малой», Estella Cancels Cancer, «Василий. Афиша. Дружба», «`91», «Подросток», S.O.S.

21 апреля: «Обычная свадьба», «Последние из оставшихся», «Вид на жительство», «Динго Джексон», Bath, «Рыбак», «Тропы песен».

22 апреля: «Я здесь жил», «Жизнь — штука тяжелая», «Потерянное время», «Би-2 — Нам нужен герой», «Авокадо дьявола», «Дело Варзинека» и «Секрет господина Ностока».

Начало всех показов в 19:30. Стоимость билетов 400 рублей. Культурный кластер «Колос» находится по адресу: улица Калинина, 368. Билеты можно купить по ссылке.