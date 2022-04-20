В Краснодаре в кино покажут фильмы «Бумер» и «Бумер: Фильм второй»

Краснодарский край

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  • © Фото Pavel Danilyuk pexels.com
    © Фото Pavel Danilyuk pexels.com

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 21 апреля будут показывать криминальные драмы «Бумер» и «Бумер: Фильм второй»

Первая лента стала полнометражным дебютом режиссера Петра Буслова. Действие происходит осенью 1999 года в Подмосковье. Главные герои — четверо бандитов: Петя «Рама», Костя «Кот», Димон «Ошпаренный» и Леха «Килла». После случайной криминальной разборки на дороге они обнаруживают слежку за собой. Уйдя от погони, они решают на время покинуть город. В качестве транспортного средства друзья решают использовать недавно угнанный ими автомобиль BMW 750IL («Бумер»).

Второй фильм — прямое продолжение дебютной ленты. В нем герои разъезжают на BMW X5 (E53). Билеты в продаже.

Премьеры прошлой недели можно посмотреть здесь. Так, вышли криминальный триллер «Дьяволик», хоррор «Близнец», мультфильм «Красавица и дракон», драма «Закат», криминальная комедия «Добро пожаловать в семью».

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