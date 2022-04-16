В Краснодаре открылась выставка художника-ювелира «А ЧТО КАК»

Михаил Смаглюк — ювелир и художник. Кроме того, уже почти 40 лет он работает художником-реставратором в музее Фелицына. Он не продает свои работы, а его фирменная деталь — лист дерева гинкго.

С 15 апреля в музее имени Фелицына открылась его выставка «А ЧТО КАК». На не можно увидеть творчество художника за 30 лет и проследить как менялся стиль работ.

Смаглюка часто сравнивают с мировыми художниками и называют «Кубанским Фаберже», но сам он этого не любит. Одной из его самых знаковых работ стали ювелирные яйца с располагающимися внутри собором святого Благоверного Князя Александра Невского и памятником Екатерине II. При их создании он использовал все ювелирные техники. Этот экспонат представлен на выставке.

Во многих работах ювелир использует лист дерева Гинкго. Дело в том, что он учился в краснодарской школе №48, которая была построена на месте атаманского сада с редкими экзотическими деревьями. Там же росло единственное в городе дерево гинкго.

«Тогда ребенком я впервые в жизни увидел его, и оно мне запомнилось. С тех пор оно вот рядом со мной», — рассказал художник в интервью Юга.ру. А вот здесь можно посмотреть фоторепортаж из мастерской Смаглюка.

Выставка будет работать до 8 сентября. Отметим, что в майские праздники музей будет работать в обычном режиме. Его закроют только на один день — 2 мая.

Как писали Юга.ру, в музее Фелицына работает выставка экзотических плотоядных растений и насекомых «Осторожно, кусаются». Также можно посмотреть коллективную экспозицию живописи и графики «Слово о подвиге», посвященную 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.