В Краснодаре откроется выставка работ Никаса Сафронова

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 23 апреля откроется персональная выставка российского художника Никаса Сафронова «Мистерия»

В экспозицию вошло более 50 произведений: пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции сюрреалистического характера, портреты знаменитостей и многое другое. Дополнением выставки станет мультимедийная презентация, дающая возможность посетителю погрузиться в художественный мир Сафронова, который назвал авторский стиль dream vision.

Напомним, Сафронов выставляет свои работы с 1978 года. В 1995-м он обрел международную известность, его персональные экспозиции проводились в Стамбуле, Витебске, Бергамо, Торонто, Нью-Йорке, Риге, Риме, Цюрихе. Основная часть произведений художника находится в частных коллекциях и собраниях музеев мира.

Выставка «Мистерия» будет работать до 19 июня по адресу улица Красная, 13. Возрастное ограничение 6+.

Сейчас в Краснодаре работают несколько экспозиций. Так, в музее имени Фелицына 16 апреля открылась выставка художника Михаила Смаглюка «А ЧТО КАК».

В художественном музее имени Коваленко можно увидеть работы Сергея Нагорного, выполненные в жанре ню. В галерее «Арт-союз» работает коллективная выставка «Бумажная крепость».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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