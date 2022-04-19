В Краснодаре откроется выставка работ Никаса Сафронова

В экспозицию вошло более 50 произведений: пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции сюрреалистического характера, портреты знаменитостей и многое другое. Дополнением выставки станет мультимедийная презентация, дающая возможность посетителю погрузиться в художественный мир Сафронова, который назвал авторский стиль dream vision.

Напомним, Сафронов выставляет свои работы с 1978 года. В 1995-м он обрел международную известность, его персональные экспозиции проводились в Стамбуле, Витебске, Бергамо, Торонто, Нью-Йорке, Риге, Риме, Цюрихе. Основная часть произведений художника находится в частных коллекциях и собраниях музеев мира.

Выставка «Мистерия» будет работать до 19 июня по адресу улица Красная, 13. Возрастное ограничение 6+.

Сейчас в Краснодаре работают несколько экспозиций. Так, в музее имени Фелицына 16 апреля открылась выставка художника Михаила Смаглюка «А ЧТО КАК».

В художественном музее имени Коваленко можно увидеть работы Сергея Нагорного, выполненные в жанре ню. В галерее «Арт-союз» работает коллективная выставка «Бумажная крепость».