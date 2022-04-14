В Краснодаре открылась выставка «Бумажная крепость»

Для участия в этом проекте, автором которого стала Инна Романова, приглашены художники юга России и Подмосковья, создающие свои произведения на бумаге и из бумаги. Среди них Павел и Наталья Мартыненко, Лариса Блохина, Павел Николаев, Юлия Лучкина, Инна Романова, Александр Яковлев, Кира Эмеретли, Геннадий Машкарин, Сергей Гелецкий, Надежда Дегтярева.

Зрители увидят работы, выполненные разными методами, в том числе на бумаге ручной работы, а также арт-объекты в технике папье-маше. Сообщается, что проект станет ежегодным.

«Современные художники и мастера дают нам возможность увидеть, какой удивительный, сказочный мир хранит в себе обыкновенная бумага», — сообщили в пресс-службе галереи.

Выставка будет работать до 16 мая по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в городском музее имени Коваленко работает персональная выставка заслуженного художника России Валентина Папко «ХХ век. Слезы и радости России», посвященная 100-летию образования СССР. В экспозицию вошло более 100 произведений автора — тематические картины, эскизы и проекты известных мозаик и фресок, которые украсили фасады и интерьеры многих общественных зданий в крае, пленэрные этюды.

А 15 апреля в Краснодарском краевом выставочном зале откроется выставка оригинальных работ Василия Кандинского. Представлено более 60 подлинных произведений, раскрывающих ключевые этапы творчества этого известного русского художника, стоявшего у истоков абстракционизма.

В музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка экзотических плотоядных растений и насекомых «Осторожно, кусаются».