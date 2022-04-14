«The Телки» стал самым популярным сериалом на Wink. С начала года его посмотрели уже больше 4 млн раз

14 апреля на Wink выйдет последний эпизод сериала «The Телки» — истории о женской мести

14 апреля 2022 года видеосервис Wink покажет заключительный эпизод сериала «The Телки» (18+), который уже стал самым популярным с начала 2022 года. Семь серий посмотрели более 4 млн раз. Сериал по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева сняла компания «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии».

Зрители, которые традиционно ждали выхода всех эпизодов, уже могут посмотреть триллер о женской мести целиком на платформах Wink или more.tv.

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Главный герой сериала — Андрей Миркин, успешный руководитель большого пиар-агентства. Он не останавливается ни перед чем, чтобы уничтожить репутацию соперников заказчика, и использует секс в корыстных целях. Но в один прекрасный момент все излюбленные приемы начинают работать против него самого. Сделки, деловые связи и семейная жизнь рушатся, срочно нужно гасить многомиллионный кредит. И речь уже не о спасении бизнеса, а о сохранении свободы и даже жизни — Миркина подозревают в убийстве. Пощады не будет — женщин обижать не рекомендуется, иначе они превратят жизнь виновного в настоящий триллер.

© Кадр из фильма «The Телки», скриншот видео с сервиса Wink

Действие происходит в нулевых (книга Сергея Минаева вышла в 2008 году), но в сериале есть фишки и из настоящего — диджитал, телеграм-каналы, майнинг. В сериале снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Изабель Эйдлен, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие.

«Сериал поражает своей откровенностью, без купюр показывая, как главный герой сделал секс частью бизнес-процессов. Но когда его партнерши понимают, что их всех просто использовали, то начинается история беспощадной женской мести без оглядки на средства. Успех сериалу «The Телки» во многом обеспечил сильный актерский состав, который собрали авторы и продюсеры. Каждая актриса придала истории глубокое, по-своему обаятельное измерение. Ну и конечно, все они сделали картинку невыразимо прекрасной», — сказал продюсер сериала от видеосервиса Wink, директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

© Кадр из фильма «The Телки», скриншот видео с сервиса Wink

«На съемках мы прошли многомесячный путь с актерами не просто вместе и в хороших отношениях, а в соавторстве. Иногда прямо на площадке переписывали диалоги. Все звезды были очень вовлечены в процесс — это была абсолютно честная работа. Однажды съемочной группе пришлось разделиться на две части, чтобы работать параллельно, и Милош стал сорежиссером на втором участке. Он настоящий соратник. Если говорить о самой истории, то женская месть не знает преград, но мне кажется, что женщины мстят только от большой любви. Потому что месть — дело тяжелое, а ни одна женщина и пальцем не пошевелит ради мужчины, к которому она равнодушна», — подчеркнула режиссер сериала Мария Агранович.

© Кадр из фильма «The Телки», скриншот видео с сервиса Wink

«Ничто не может объединить совершенно разных и не знакомых между собой женщин так сильно, как общий враг. Однако, как только цель будет достигнута, отношения закончатся. Для настоящей дружбы нужно много человеческих, а не ситуативных совпадений», — так ответила актриса Паулина Андреева на вопрос, может ли месть стать поводом для женской дружбы.

© Кадр из фильма «The Телки», скриншот видео с сервиса Wink