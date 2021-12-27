Wink и more.tv анонсировали премьеру сериала «The Телки»

Сериал создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» по мотивам романа Сергея Минаева. Премьера состоится в 2022 году.

Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году. Первый тираж книги составил более 300 тыс. экземпляров.



«Мне очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал «The Телки»‎ уникален тем, что он, как и «Духless»‎, показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу‎‎», — сказал главный актер сериала Милош Бикович.