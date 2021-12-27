Wink и more.tv анонсировали премьеру сериала «The Телки»
В Москве завершились съемки восьмисерийного сериала «The Телки», проекта видеосервисов Wink и more.tv
Сериал создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» по мотивам романа Сергея Минаева. Премьера состоится в 2022 году.
Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году. Первый тираж книги составил более 300 тыс. экземпляров.
«Мне очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал «The Телки» уникален тем, что он, как и «Духless», показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу», — сказал главный актер сериала Милош Бикович.
Wink и more.tv имеют опыт создания совместного контента, например детективного ретросериала «За час до рассвета» и документального проекта «Девяностые».
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