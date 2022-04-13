Летний сезон на «Роза Хутор» стартует 29 апреля. Рассказываем, чем заняться в межсезонье

За неделю до старта летнего сезона можно посетить выставку горной техники, сделать фото с тибетскими флажками удачи, сходить в музей и не только

Зимний сезон на «Роза Хутор» завершится 22 апреля. За неделю до начала летнего сезона в Горном парке 1600 появятся новые инсталляции и выставки. Добраться туда можно на одной из самых длинных канатных дорог в Европе «Стрела» — ее протяженность 3.8 км. По прогулочному билету «Полет на Стреле» всего за один день можно будет подняться к горным вершинам, посетить этнопарк «Моя Россия» и музей археологии .

С 22 апреля канатки «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», ведущие на Роза Пик, самую высокую смотровую площадку Сочи (2 тыс. 320 метров над уровнем моря), отправят на обязательную плановую профилактику. Родельбан с 18 по 28 апреля также будет закрыт на регламентные работы. Добраться из Роза Долины до Горной Олимпийской деревни гости смогут на бесплатных шаттлах. Канатные дороги и аттракцион снова заработают со стартом летнего сезона — 29 апреля.

выставка горной техники с инфостендами об ее экспонатах и подразделениях курорта. Отдыхающие узнают, какие машины и оборудование используют на «Роза Хутор» для подготовки горнолыжных трасс зимой.

«Курорт — это настоящий город, в котором постоянно взаимодействуют разные службы. Наша выставка ближе познакомит гостей со сложной техникой и теми редкими специальностями, которые необходимы для ее обслуживания и обеспечения безопасного и комфортного отдыха в зимний период. Например, подготовка к каждому дню катания происходит ночью. Пока наши гости спят, для них продолжают трудиться оснежители, ратракисты, канатчики, синоптики, лавинщики и другие сотрудники.

Всего в нашей «службе горы» работают более 500 специалистов. Для производства снега на «Роза Хутор» используют более 400 пушек оснежения. Трассы укладывают 25 ратраков. Это по-настоящему космические машины, которые совмещают в себе и механику, и гидравлику, и электронику. На выставке будут представлены образцы ратрака с лебедкой, снежной пушки, противолавинная система Аваланчер и другие экспонаты», — отметил заместитель гендиректора «Роза Хутор» Сергей Чернов.