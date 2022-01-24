Краснодарский застройщик сделал арт-объекты из технических сооружений в ЖК

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИмпериал»
    © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИмпериал»

«ЮгСтройИмпериал» уделил особое внимание техническим объектам и улучшил их внешний вид при помощи оригинального оформления

По данным Государственной корпорации развития, Краснодар вошел в топ-10 городов России по благоустройству жилого пространства. Наряду с этим, компания «ЮгСтройИмпериал» по итогам 2021 года стала лидером региона по потребительским качествам жилых комплексов и возглавила рейтинг единого ресурса застройщиков России.

«Помимо зеленых зон, мест для отдыха, социальных объектов в каждом комплексе существуют технические сооружения, которые необходимы для функционирования жилых микрорайонов: котельные, трансформаторные подстанции и т.д. Они, как правило, мало привлекательны с визуальной точки зрения, и, чтобы гармонично вписать их в среду наших ЖК, сделать их визуально интересными, мы используем различные нестандартные приемы. Мы превращаем недостатки в достоинства — создаем настоящие арт-объекты, которые становятся украшением комплексов», — отметила директор по маркетингу компании «ЮгСтройИмпериал» Евгения Тодорова.

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В микрорайоне «Родные Просторы» и в ЖК «Белые Росы» котельные башни оборудованы подсветкой. Такой декор смягчает восприятие промышленного сооружения.

  • © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИмпериал»
    © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИмпериал»
  • © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИмпериал»
    © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИмпериал»

В ЖК «Империал» трансформаторная подстанция выделяется благодаря ярким пейзажам. В ЖК «Элегант» в оформлении электроустановки использованы зеркальные и деревянные панели, а в ЖК «Белые Росы» на трансформаторной подстанции нарисован аист.

Как сообщали ранее Юга.ру, в станице Динской «ЮгСтройИмпериал» открыл детский сад.

Благоустройство Жилье Строительство

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