Краснодарский застройщик сделал арт-объекты из технических сооружений в ЖК

По данным Государственной корпорации развития, Краснодар вошел в топ-10 городов России по благоустройству жилого пространства. Наряду с этим, компания «ЮгСтройИмпериал» по итогам 2021 года стала лидером региона по потребительским качествам жилых комплексов и возглавила рейтинг единого ресурса застройщиков России.



«Помимо зеленых зон, мест для отдыха, социальных объектов в каждом комплексе существуют технические сооружения, которые необходимы для функционирования жилых микрорайонов: котельные, трансформаторные подстанции и т.д. Они, как правило, мало привлекательны с визуальной точки зрения, и, чтобы гармонично вписать их в среду наших ЖК, сделать их визуально интересными, мы используем различные нестандартные приемы. Мы превращаем недостатки в достоинства — создаем настоящие арт-объекты, которые становятся украшением комплексов», — отметила директор по маркетингу компании «ЮгСтройИмпериал» Евгения Тодорова.