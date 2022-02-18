Для жителей ЧМР построят новую детскую поликлинику
Краснодарский застройщик «ЮгСтройИмпериал» летом завершит строительство новой детской поликлиники на пересечении улиц Сормовской и Старокубанской
Филиал детской поликлиники № 3 будет располагаться в домах ЖК «Элегант». Ход строительства социального объекта проинспектировал глава города Андрей Алексеенко.
«Город развивается очень динамично, число жителей ежегодно растет, поэтому такие объекты Краснодару просто необходимы. В этом году на Стасова разместят еще один филиал поликлиники № 15. Вместе эти два объекта серьезно улучшат ситуацию с очередями к врачам в этой части города», — отметил Андрей Алексеенко.
«Новый объект здравоохранения рассчитан на 100 посещений в смену, он станет филиалом детской поликлиники № 3. В основе планировочного решения принцип секционного зонирования отделений, который был согласован с главным врачом», — заявил первый заместитель гендиректора компании «ЮгСтройИмериал» Станислав Николенко.
Кабинеты узких специалистов и процедурные планируется разместить на первом этаже, а на втором — кабинеты терапевтов, функциональной диагностики, физиотерапии, а также дневной стационар и административные помещения. В здании предусмотрен лифт. На территории ЖК для поликлиники построят парковку.
Как рассказал руководитель проекта социальных объектов компании «ЮгСтройИмпериал» Дмитрий Жук, инженерные сети поликлиники будут обособлены от общедомовых. Полностью готов каркас пристроенного здания, идут работы по остеклению, монтажу инженерных сетей, строительству индивидуального теплового пункта и насосной станции.
Компания планирует завершить строительно-монтажные работы до конца мая.
В Карасунском округе Краснодара откроют четыре новые поликлиники. Помимо территории ЖК «Элегант», они заработают в МКР «Родные просторы», на проспекте Писателя Знаменского и на улице Стасова.
Как сообщали ранее Юга.ру, ко Дню святого Валентина «ЮгСтройИмпериал» открыл арт-объект «Любовь».