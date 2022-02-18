Для жителей ЧМР построят новую детскую поликлинику

«Город развивается очень динамично, число жителей ежегодно растет, поэтому такие объекты Краснодару просто необходимы. В этом году на Стасова разместят еще один филиал поликлиники № 15. Вместе эти два объекта серьезно улучшат ситуацию с очередями к врачам в этой части города», — отметил Андрей Алексеенко.

«Новый объект здравоохранения рассчитан на 100 посещений в смену, он станет филиалом детской поликлиники № 3. В основе планировочного решения принцип секционного зонирования отделений, который был согласован с главным врачом», — заявил первый заместитель гендиректора компании «ЮгСтройИмериал» Станислав Николенко.

Кабинеты узких специалистов и процедурные планируется разместить на первом этаже, а на втором — кабинеты терапевтов, функциональной диагностики, физиотерапии, а также дневной стационар и административные помещения. В здании предусмотрен лифт. На территории ЖК для поликлиники построят парковку.