Власти хотят снизить стоимость самой дорогой в России трассы — из Джубги в Сочи. Или перенести строительство на потом

Вице-премьер России Мурат Хуснуллин сообщил, что стоимость строительства трассы из Джубги в Сочи превышает 1,4 трлн рублей, поэтому рассматривается возможность сделать проект более бюджетным

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали что на территории Краснодарского края в 2018 году решили построить самую дорогу на тот момент трассу в России — из Джубги в Сочи. Тогда ее стоимость, по предварительным подсчетам, составляла от 1,2 до 1,6 трлн рублей. Планы по строительству трассы из Джубги в Сочи рассматривались еще в 2006 году, когда губернатор Краснодарского края Александр Ткачев обсуждал эту идею с главой Росавтодора Олегом Белозеровым. На тот момент стоимость дороги оценивали в 500 млрд рублей. Само строительство бы заняло 10 лет. От этого проекта в итоге отказались. В 2015 году возможность строительства подобной дороги вновь рассматривалась, но никаких решений принято не было.

Планировалось, что протяженность четырех полосной трассы составит 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч. Добраться из Джубги в Сочи по такой дороге можно будет всего за час. При этом проектом предусматривалось не полноценное строительство дороги, а реконструкция уже существующей трассы-серпантина. 1 августа 2018 года губернатор Краснодарского края назвал проект реконструкции «жизненно важным». Как хотели строить. Проект планировалось разбить на четыре этапа: строительство обхода поселка Лазаревское, объезда города Туапсе и обхода Сочи. На четвертом этапе три участка хотели соединить. Строительство трассы планировали начать в 2019 году, а завершить — к 2023 году. На тот момент было ясно, что региональный бюджет не сможет покрыть расходы на строительство. Рассматривалась возможность государственно-частного партнерства. Однако на начальном этапе реализации проекта никаких частных вложений не ожидалось, только государственные средства.

Кроме высокой стоимость трассы Минтранс отмечал и неудобства, которые могут доставить водителям строительные работы, так как во время стройки перекрывались бы участки существующей трассы. Что теперь. 27 декабря 2021 года российские власти вновь заговорили о проекте строительства трассы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости» рассказал, что по трассе от Джубги до Сочи пока нет технических решений.