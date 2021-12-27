Власти хотят снизить стоимость самой дорогой в России трассы — из Джубги в Сочи. Или перенести строительство на потом
Вице-премьер России Мурат Хуснуллин сообщил, что стоимость строительства трассы из Джубги в Сочи превышает 1,4 трлн рублей, поэтому рассматривается возможность сделать проект более бюджетным
С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали что на территории Краснодарского края в 2018 году решили построить самую дорогу на тот момент трассу в России — из Джубги в Сочи. Тогда ее стоимость, по предварительным подсчетам, составляла от 1,2 до 1,6 трлн рублей.
Планы по строительству трассы из Джубги в Сочи рассматривались еще в 2006 году, когда губернатор Краснодарского края Александр Ткачев обсуждал эту идею с главой Росавтодора Олегом Белозеровым. На тот момент стоимость дороги оценивали в 500 млрд рублей. Само строительство бы заняло 10 лет. От этого проекта в итоге отказались. В 2015 году возможность строительства подобной дороги вновь рассматривалась, но никаких решений принято не было.
Планировалось, что протяженность четырех полосной трассы составит 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч. Добраться из Джубги в Сочи по такой дороге можно будет всего за час. При этом проектом предусматривалось не полноценное строительство дороги, а реконструкция уже существующей трассы-серпантина.
1 августа 2018 года губернатор Краснодарского края назвал проект реконструкции «жизненно важным».
Как хотели строить. Проект планировалось разбить на четыре этапа: строительство обхода поселка Лазаревское, объезда города Туапсе и обхода Сочи. На четвертом этапе три участка хотели соединить. Строительство трассы планировали начать в 2019 году, а завершить — к 2023 году.
На тот момент было ясно, что региональный бюджет не сможет покрыть расходы на строительство. Рассматривалась возможность государственно-частного партнерства. Однако на начальном этапе реализации проекта никаких частных вложений не ожидалось, только государственные средства.
Кроме высокой стоимость трассы Минтранс отмечал и неудобства, которые могут доставить водителям строительные работы, так как во время стройки перекрывались бы участки существующей трассы.
Что теперь. 27 декабря 2021 года российские власти вновь заговорили о проекте строительства трассы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости» рассказал, что по трассе от Джубги до Сочи пока нет технических решений.
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«Я сам несколько раз туда вылетал, смотрел. Там был предложен тоннельно-эстакадный вариант строительства. Стоимость дороги уходила при этом за 1,4 трлн рублей», — сказал Хуснуллин.
По его словам, вопрос об источниках финансирования все еще остается открытым. Если источники не будут найдены или не получится снизить стоимость проекта, его могут отложить на более поздний срок.
При этом он уточнил, что власти ждут дополнительного технико-экономического обоснования, для снижения стоимости. В качестве возможных путей решения этого вопроса рассматривается изменение некоторых технических решений, что даст возможность «при первом приближении уже 300 млрд рублей сэкономить».