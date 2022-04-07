Во время «военной спецоперации» в Украине погиб кубанский летчик Олег Доля

Он находился в составе экипажа из шести человек. О дате гибели военнослужащего не сообщается

4 марта депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев написал в своем аккаунте «ВКонтакте» о гибели экипажа российского самолета во время «специальной военной операции» в Украине. Среди погибших — Олег Доля, военный из Краснодарского края.

Прощание с Олегом Долей пройдет в Апшеронске 13 апреля. Эту информацию Юга.ру подтвердили в пресс-службе администрации Краснодарского края.