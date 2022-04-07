Во время «военной спецоперации» в Украине погиб кубанский летчик Олег Доля
Он находился в составе экипажа из шести человек. О дате гибели военнослужащего не сообщается
4 марта депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев написал в своем аккаунте «ВКонтакте» о гибели экипажа российского самолета во время «специальной военной операции» в Украине. Среди погибших — Олег Доля, военный из Краснодарского края.
Прощание с Олегом Долей пройдет в Апшеронске 13 апреля. Эту информацию Юга.ру подтвердили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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Обстоятельства и дата гибели военнослужащих не уточняются.
Ранее Юга.ру писали, что 1 апреля газета «Знамя Труда» в Тимашевском районе сообщила о смерти военного из Краснодарского края. 36-летний местный житель служил в танковых войсках и погиб во время «специальной военной операции». До этого в Украине во время «специальной военной операции» погиб замкомандующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий. Он родился и учился в Киеве.
Сайт 93.ru писал, что спустя месяц после начала «военной спецоперации» в Украине официально подтвердилась информация о гибели 26 военных из Краснодарского края. Сейчас точное количество погибших военных не называется. Власти перестали публиковать информацию о потерях во время «военной спецоперации».