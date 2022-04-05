Узнали, на каком этапе находится ремонт «Почтового тракта» в Краснодаре. Его планируют закончить вовремя

Дорогу между хутором Копанским и Западным обходом хотят построить с 2019 года. Ее строят на месте существующей дороги, все работы планируют закончить в 2022 году

С чего все начиналось. В 2019 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов пообщался с жителями пригорода и рассказал о планах построить дорогу к хутору Копанскому на месте «Почтового тракта». Потом чиновники анонсировали начало работ на 2021 год — строители должны были выйти на объект к концу лета. Однако ремонт там начался на два месяца позже срока.

Как собирались строить. «Почтовый тракт» — это 11-километровая дорога, которая соединяет Копанской с Западным обходом. Там собираются снять старое покрытие, отгрейдировать дорогу и уложить асфальт. Для удобства проект реконструкции разделили на два этапа. Первый этап — ремонт участка 5,5 км от хутора Копанского в сторону Западного Обхода. Его планировали закончить к 30 сентября 2022 года. Второй этап — ремонт около 6 км дороги от Западного обхода в сторону хутора Копанского.

Сколько стоит. Контракт исполняет ООО «Веста». Затраты только на первый этап работ оцениваются в 429 млн рублей — это максимальная цена контракта. Ремонт всей дороги планируют завершить в 2022 году. Источник финансирования — облигационный займ.

Что говорил бывший мэр Евгений Первышов. По словам бывшего мэра Краснодара, проект реконструкции «Почтового тракта» очень важен, так как дорога «уменьшит существующие пробки на Западном обходе, где транспорт сразу от кольца не столько едет, сколько стоит, поможет ежедневно добираться на работу и домой десяткам тысяч жителей и в целом — серьезно разгрузит Западный обход. Также по новой магистрали поедет часть грузового транспорта и почти весь — мусороуборочной компании. Дорога нужна и для прямого проезда к новому городскому кладбищу».