Власти Краснодара готовы потратить более 400 млн рублей на строительство дороги к хутору Копанскому
Власти Краснодара направят на первый этап строительства дороги к хутору Копанскому не менее 429 млн рублей
Напомним, в 2019 году мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что городские власти собираются построить дорогу к хутору Копанскому. В январе 2021 года вице-мэр Артем Доронин сообщил, что реконструкция начнется в этом году. Протяженность дороги от хутора Копанского до Западного Обхода — более 11 км.
В мае в городской мэрии рассказали, что реконструкцию разбили на два этапа. В рамках первого планируется провести ремонт 5,5 км от хутора Копанского в сторону Западного Обхода.
По второму этапу предусмотрена реконструкция около 6 км дороги от Западного Обхода в сторону хутора Копанского. Его собираются реализовать в 2022 году.
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Подрядчику предстоит реконструировать ось трассы, переустроить инженерные сети, монтаж освещения и высадить 3,5 тыс. кустарников в рамках компенсационного озеленения. На это власти направят 429 млн рублей.