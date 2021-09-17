Власти Краснодара готовы потратить более 400 млн рублей на строительство дороги к хутору Копанскому

Власти Краснодара направят на первый этап строительства дороги к хутору Копанскому не менее 429 млн рублей

Напомним, в 2019 году мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что городские власти собираются построить дорогу к хутору Копанскому. В январе 2021 года вице-мэр Артем Доронин сообщил, что реконструкция начнется в этом году. Протяженность дороги от хутора Копанского до Западного Обхода — более 11 км.

В мае в городской мэрии рассказали, что реконструкцию разбили на два этапа. В рамках первого планируется провести ремонт 5,5 км от хутора Копанского в сторону Западного Обхода.

По второму этапу предусмотрена реконструкция около 6 км дороги от Западного Обхода в сторону хутора Копанского. Его собираются реализовать в 2022 году.