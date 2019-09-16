В Краснодаре собираются построить дорогу к хутору Копанскому

Мэр Краснодара Евгений Первышов встретился с жителями шести пригородных населенных пунктов — хуторов Копанского, Восточного и Черников, поселков Колосистого, Нового и Краснолит. На встрече в Копанском глава города сообщил, что в конце 2019 года будет готов к реализации проект новой трассы на месте «Почтового тракта» — подъездной дороги от кольца на пересечении улицы Красных Партизан и Западного обхода к Копанскому.

«Новая дорога, конечно, очень нужна. Она уменьшит существующие пробки на Западном обходе, где транспорт сразу от кольца не столько едет, сколько стоит, поможет ежедневно добираться на работу и домой десяткам тысяч жителей и в целом — серьезно разгрузит Западный обход. Также по новой магистрали поедет часть грузового транспорта и почти весь — мусороуборочной компании. Дорога нужна и для прямого проезда к новому городскому кладбищу», — рассказал Первышов.

Он добавил, что сейчас завершается корректировка проекта, до конца года он пройдет госэкспертизу. Строительство двухполосной асфальтовой магистрали начнется в 2020 году, если подтвердится финансирование. Планируется, что работы займут два года.

Также глава Краснодара заявил, что для Прикубанского и Карасунского округов купят два грейдера для гравийных дорог. По мнению мэра, эффективнее иметь свою технику на местах, чтобы главы сельских поселений могли быстрее приводить гравийки в порядок. К весне следующего года техника приступит к работе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.