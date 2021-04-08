WWF России говорит, что горнолыжный курорт строит незаконную дорогу в Сочинском нацпарке. Так ли это?

Всемирный фонд дикой природы WWF 7 апреля направил жалобу в Генпрокуратуру РФ по поводу строительства дороги в Сочинском нацпарке. Портал Юга.ру разбирался в ситуации

Что случилось? По данным Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) России, курорт «Роза Хутор» около трех лет строит дорогу по территории Сочинского национального парка и Сочинского заказника. Дорога заходит в водоохранную зону и защитную полосу реки Мзымты, а при ее прокладке были уничтожены деревья.

В чем проблема? Экологи объяснили, что дорога проходит в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и имеет признаки капитального строительства. Это значит, что предварительно объект должен был в обязательном порядке пройти государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ).

Что предпринял WWF? В октябре 2020 года фонд обратился в Сочинский нацпарк и Росприроднадзор, чтобы уточнить, была ли проведена ГЭЭ перед строительством дороги. Росприроднадзор подтвердил, что этот объект экспертизу не проходил. В Сочинском нацпарке экологам рассказали, что «Роза Хутор» строила объект как временную лесную дорогу.

В конце декабря WWF направил письмо в Генеральную прокуратуру, в котором сообщил о нарушении законодательства и попросил принять меры. Обращение передали в Сочинскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Что выяснила прокуратура? 10 марта 2021 года надзорный орган подтвердил, что проектная документация объекта не проходила ГЭЭ. По результатам проверки директорам ФГБУ «Сочинский национальный парк» и ООО «Обер Хутор» объявили предостережения о недопустимости нарушения закона.

Что думает по этому поводу WWF? В фонде назвали принятые прокуратурой меры несоизмеримыми тяжести допущенных нарушений и наступивших последствий для природы. 7 апреля WWF направил в Генпрокуратуру жалобу, в которой попросил возбудить дело об административном правонарушении и обратиться в суд, чтобы дорогу признали самовольной постройкой. Также экологи считают, что курорт «Роза Хутор» должен возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, и провести восстановительные работы.

Мнение курорта «Роза Хутор» на этот счет. 8 апреля редакция портала Юга.ру обратилась за комментарием в пресс-службу курорта. Там объяснили, что речь идет об обустройстве технической дороги в пределах, определенных режимом Сочинского национального парка и Сочинского государственного заказника. Проекты освоения леса были оформлены надлежащим образом.

А зачем там вообще дорога? «Роза Хутор» в сотрудничестве с нацпарком и заказником планируют обустроить в горах сеть пеших туристических троп и опорных лагерей и приютов, чтобы развивать природный туризм.

«Мы должны обеспечить качественный сервис и безопасность туристов на маршрутах, соответственно для этих целей и прокладываются подобные технические дороги. Работа ведется на принципах строгого соблюдения природоохранных требований», — заверила представитель курорта.

Дорогу действительно построили с нарушениями? Как объяснили в «Роза Хутор», объект является временной лесной дорогой, поэтому для его создания не требуется разработка проектной документации и проведение государственной экологической экспертизы. После проверки дороги и всех документов, Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура также подтвердила, что дорога не является объектом капитального строительства.