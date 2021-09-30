В Сочинском нацпарке украли множество земельных участков. «Неустановленные лица» хотели вырубить вековые деревья и застроить территории

Краснодарский край

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В Сочи возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей на территории национального парка, где с 1998 года незаконно приобретались участки

Накануне в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк» сообщили, что руководство самостоятельно обратилось в прокуратуру Сочи, предоставило специалистов и нужные документы, чтобы ведомство инициировало проверку.

По результатам проверки следователь СУ УВД Сочи 21 сентября возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Следствие считает, что «неустановленные лица» с 1998 года и до недавнего времени незаконно получили в собственность множество земельных участков в национальном парке.

К нынешнему руководителю и сотрудникам нацпарка следователь претензий не имеет, подчеркнули в пресс-службе.

Подробности ситуации рассказали 30 сентября в пресс-службе краевой прокуратуры. Там сообщили, что Сочинское отделение Русского географического общества попросило проверить, соблюдается ли лесное и земельное законодательство в нацпарке.

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Выяснилось, что после изменения границ значительная территория нацпарка утратила статус особо охраняемой, но осталась в федеральной собственности. С помощью подложных документов из государственной собственности «в пользу третьих лиц» выбыло около 3,5 тыс. земельных участков. Их общая площадь — более 2,3 тыс. га.

Прокуратура направила материалы в полицию, те возбудили дело. Чтобы не допустить вырубку векового леса и предотвратить его застройку, земельные участки на время следствия арестовали.

Кроме того, прокуратура и управление Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее подали иск, чтобы вернуть земли в федеральную собственность. Ход и результаты расследования дела, а также возврат участков контролирует прокуратура края.

Отметим, что только за 2018 год в Сочинском нацпарке сменились три руководителя. Следующий директор заповедника, Иван Савин, уволился спустя три месяца после назначения. С 2019 года нацпарком руководил Павел Хоценко. Он уволился летом 2021 года. Сейчас обязанности директора исполняет Михаил Лапин, экс-глава Росзаповедцентра Минприроды.

Заповедники Министерство природных ресурсов и экологии РФ Мошенничество Полиция Прокуратура Сочи

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