В Сочи возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей на территории национального парка, где с 1998 года незаконно приобретались участки

Накануне в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк» сообщили, что руководство самостоятельно обратилось в прокуратуру Сочи, предоставило специалистов и нужные документы, чтобы ведомство инициировало проверку.

По результатам проверки следователь СУ УВД Сочи 21 сентября возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Следствие считает, что «неустановленные лица» с 1998 года и до недавнего времени незаконно получили в собственность множество земельных участков в национальном парке.

К нынешнему руководителю и сотрудникам нацпарка следователь претензий не имеет, подчеркнули в пресс-службе.

Подробности ситуации рассказали 30 сентября в пресс-службе краевой прокуратуры. Там сообщили, что Сочинское отделение Русского географического общества попросило проверить, соблюдается ли лесное и земельное законодательство в нацпарке.