В Сочи пообещали не сносить дома, которые построили на похищенных землях национального парка

На курорте расследуется дело о хищении «неустановленными лицами» земельных участков, которые раньше входили в состав нацпарка. Сейчас там арестовали землю, где сохранился лес

Напомним, 30 сентября 2021 года в краевой прокуратуре рассказали о расследовании уголовного дела по факту мошенничества с землей в Сочинском нацпарке. По данным следствия, «неустановленные лица» с 1998 года и до недавнего времени получили в собственность множество земельных участков в заповеднике.

Чтобы не допустить уничтожение леса участки арестовали на время следствия.

Известно, что после изменения границ часть территорий там утратила охранный статус. Из собственности заповедника выбыло около 3,5 тыс. участков площадью 2,3 тыс. га.

В пресс-службе мэрии Сочи журналисту Юга.ру рассказали, что границы заповедника уточняются каждые 10 лет. Но часть территорий выбыла из состава нацпарка и приобрела статус земель населенных пунктов. При этом в силу закона эти территории по-прежнему относятся исключительно к собственности Российской Федерации. В результате мошеннических действий на этих землях сформировали участки, права на которые перешли третьим лицам. Лес на значительной части этих участков вырубили.

«При этом стоит отметить, что в ходе предварительного следствия под арестом оказались только незастроенные, покрытые лесом территории . Частные дома под арест не попали, и о сносе построек речи не идет », — уточнили в пресс-службе администрации курорта.

По словам заместителя начальника сочинского УВД Александра Калягина, арест наложен на 3 тыс. 452 участка, на этих землях объектов недвижимости нет.

«Цель расследования — установить механизмы отчуждения земельных участков, а также причастность лиц к их хищению, в том числе должностных лиц», — сказал Калягин.

Люди, чьи участки арестовали, могут обратиться за разъяснениями в полицию или прокуратуру.