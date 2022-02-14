В Краснодаре решили отреставрировать фасад бывшей гостиницы «Централь»

Реставрацию исторического здания в центре Краснодара планируют начать в марте

Как писали Юга.ру, зеленый дом на пересечении улиц Красной и Гимназической построили купцы братья Богарсуковы в 70-х годах XIX века. На первом этаже располагались магазины, а на втором — номера гостиницы «Централь». Третий этаж появился в 1910 году. В августе 1917 года здание использовали под нужды Кубанского областного продовольственного комитета. С 1937 года в здании находился Краснодарский крайком ВКП(б). В пресс-службе администрации Кубани напомнили, что 12 февраля 1943 года, в день освобождения Краснодара от фашистских захватчиков, над угловым куполом дома водрузили красное знамя.

В современной России помещение занимали краевое управление Сбербанка России и офис компании «Евросеть». Название «Централь» взял расположенный здесь бизнес-центр. В 2019 году появился слух, что в здании напротив краевой администрации хотят разместить контактный зоопарк, — позже так и случилось. В Краснодаре не раз хотели отреставрировать исторический дом, который входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Например, 12 февраля 2010 года мэрия через аукцион искала организацию, которая проведет ремонт и реставрацию бывшей гостиницы. К 2022 году фасад и балкон здания выглядят не лучшим образом: штукатурка отслоилась, видно стены и даже каркас.

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Накануне годовщины освобождения Краснодара журналисты 93.ru узнали, что в ноябре специалисты управления госохраны объектов культурного наследия края выявили несогласованный ремонт балкона. Виновных оштрафовали, работы остановили, а собственнику дали время на законное сохранение памятника. Он должен разработать соответствующий проект до конца марта 2023 года и закончить реконструкцию до начала 2024 года. 12 февраля после публикаций о планах на ремонт состоянием фасада заинтересовался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своем телеграм-канале он написал, что поручил начальнику краевого управления госохраны культурных объектов Георгию Давыденко вместе с собственником здания «проработать вопрос». «С наступлением весны фасад необходимо привести в порядок», — подчеркнул Кондратьев.

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