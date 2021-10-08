Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову присудили Нобелевскую премию мира

Такое решение принято Норвежским Нобелевским комитетом «за усилия по защите свободы слова, которая является непременным условием для демократии и устойчивого мира». Кроме того, такую же премию присудили филиппинской журналистке Марие Рессе.

В сообщении говорится, что Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России. Комитет назвал «Новую газету» самым независимым изданием в России с принципиально критическим отношением к власти. Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность издания сделали ее авторитетным источником информации о важных аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ.

«Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Эти права являются важнейшими предпосылками демократии и защиты от войн и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты этих основных прав», — заключили в комитете.