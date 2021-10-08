Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову присудили Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира за 2021 год получил главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов
Такое решение принято Норвежским Нобелевским комитетом «за усилия по защите свободы слова, которая является непременным условием для демократии и устойчивого мира». Кроме того, такую же премию присудили филиппинской журналистке Марие Рессе.
В сообщении говорится, что Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России. Комитет назвал «Новую газету» самым независимым изданием в России с принципиально критическим отношением к власти. Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность издания сделали ее авторитетным источником информации о важных аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ.
«Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Эти права являются важнейшими предпосылками демократии и защиты от войн и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты этих основных прав», — заключили в комитете.
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