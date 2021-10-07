15 лет назад убили журналистку Анну Политковскую. Заказчика ее убийства так и не нашли

Прошло 15 лет с убийства журналистки «Новой Газеты» Анны Политковской. Сегодня истек срок годности по уголовному делу и заказчик уйдет от наказания

7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Женщина вошла в лифт, когда убийца четыре раза выстрелил в нее и сделал контрольный выстрел в голову.

Расследованием дела тогда занимался генеральный прокурор России Юрий Чайка. Арестовали нескольких человек, но в 2009 году суд присяжных всех оправдал. Лишь в 2015 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы чеченцев Рустама Махмудова и криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева. Их признали исполнителем и организатором убийства Политковской. Также посредниками признали бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова, Ибрагима и Джабраила Махмудовых.

Заказчика убийства так и не нашли, а в 2021 году истек срок давности по делу согласно ст. 78 УК РФ. Теперь человек, заказавший убийство Политковской, освобождается от уголовной ответственности.