15 лет назад убили журналистку Анну Политковскую. Заказчика ее убийства так и не нашли
Прошло 15 лет с убийства журналистки «Новой Газеты» Анны Политковской. Сегодня истек срок годности по уголовному делу и заказчик уйдет от наказания
7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Женщина вошла в лифт, когда убийца четыре раза выстрелил в нее и сделал контрольный выстрел в голову.
Расследованием дела тогда занимался генеральный прокурор России Юрий Чайка. Арестовали нескольких человек, но в 2009 году суд присяжных всех оправдал. Лишь в 2015 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы чеченцев Рустама Махмудова и криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева. Их признали исполнителем и организатором убийства Политковской. Также посредниками признали бывшего милиционера Сергея Хаджикурбанова, Ибрагима и Джабраила Махмудовых.
Заказчика убийства так и не нашли, а в 2021 году истек срок давности по делу согласно ст. 78 УК РФ. Теперь человек, заказавший убийство Политковской, освобождается от уголовной ответственности.
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Политковская участвовала в переговорах с террористами в Дубровке, помогала жертвам Норд-Оста, писала о коррупции и критиковала власти. Особое место в ее работе занимали расследования о похищениях, вымогательствах и нарушениях прав человека в Чечне.
Главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов заявил, что в день своего убийства Политковская собиралась передать большой материал о пытках, применяемых чеченскими властями.
7 октября «Новая газета» опубликовала документальный фильм о том, как редакция расследовала убийство Политковской. Журналисты рассказали, почему считают, что власти увели следствие по ложному следу в поиске заказчика. Заместитель главного редактора Сергей Соколов поделился, что из-за расследования за ним следили и пытались похитить.
Издание собирается добиться возобновления следствия и установить личность заказчика.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что не Кремль не хочет комментировать работу следствия, а заказные преступления обычно сложны для раскрытия.
«Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители были установлены и понесли наказание», — сказал пресс-секретарь президента.