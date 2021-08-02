«Без инклюзии достойной жизни никогда не будет». Кондратьев поручил открыть в Краснодаре коррекционную школу. Что с этим не так?

Власти Кубани решили создать в Краснодаре коррекционную школу. Портал Юга.ру попросил директора благотворительной организации «Открытая среда» прокомментировать инициативу

Планы по созданию в Краснодаре коррекционной школы для детей с особенностями здоровья озвучил 2 августа губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он заявил, что его об этом попросили жители города.

«Мы должны создавать современные условия обучения для всех детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировал Кондратьев. Губернатор поручил своему заместителю Сергею Болдину и мэру Краснодара Евгению Первышову найти подходящие для школы здание или участок, рассказали в пресс-службе краевой администрации.

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Портал Юга.ру связался с Анной Маловой, директором благотворительной организации «Открытая среда», которая занимается социальной адаптацией людей с аутизмом, и попросил прокомментировать инициативу кубанских чиновников. Малова отметила, что это очень двоякая ситуация. С одной стороны, еще одна коррекционная школа даст для детей и родителей выбор: учиться дома или поступить в школу.

«Сейчас у многих семей не то, что выбора между инклюзией и коррекционной школой — между домом и коррекцией не у всех выбор есть. С другой стороны, мне, как приверженцу инклюзии во всем, очень грустно видеть, что вместо того, чтобы добавить новые классы в строящиеся школы (а основной аргумент, который приводят, когда в очередной раз отказывают в открытии инклюзивных ресурсных классов — отсутствие физического класса или места для зоны сенсорной разгрузки), приходится строить новую коррекционную школу», — прокомментировала девушка.

Инклюзия — включение в активную жизнь общества людей, имеющих особенности здоровья, в том числе с инвалидностью или ментальными особенностями.

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Малова считает, что нужно стремиться к увеличению специалистов специальной педагогики на Кубани: дефектологов, логопедов, поведенческих специалистов, тифлопедагогов и так далее. Каждый ребенок в крае должен иметь выбор: инклюзия, коррекционная школа или домашнее обучение. Коррекционные школы же должны быть рядом на районе, как у «обычных» детей.

«Несмотря на дороговизну инклюзивной системы образования, научно доказано, что при наличии такой системы гораздо больше детей становятся более социализированными и успешными во взрослой жизни, а значит, нагрузка на государство по мере взросления такого ребенка снижается», — отметила Анна. Она объяснила, что именно инклюзивный подход позволит повысить качество жизни ребенка и членов его семьи.

Директор благотворительной организации выразила надежду, что в школе, которую поручил построить губернатор, не будет жесткого отбора для детей. Малова рассказала, что в уже существующие школы многих особенных детей попросту не берут, хотя они могли бы получить образование при правильной правильной педагогической поддержке.