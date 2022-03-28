Более 300 краснодарских семей получили ключи от новых квартир

«ЮгСтройИнвест» — надежный застройщик, который дорожит доверием своих дольщиков. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства! Все дома мы сдаем точно по графику или раньше установленных сроков. Сегодня наши дольщики получают квартиры в новом доме. Мы очень рады за них и постарались сделать все, чтобы здесь было удобно жить, работать, отдыхать и взрослым, и детям. Ведь самое главное для нас — комфорт наших жильцов. От лица генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова поздравляю всех новоселов с праздником! Желаю комфортной и счастливой жизни в новых квартирах», — отметил заместитель гендиректора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.



За 18 лет работы «ЮгСтройИнвест» сдал более 4,5 млн кв. метров жилья в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. По итогам 2021 года компания заняла 4 место в стране по объему введенного жилья. Также в прошлом году «ЮгСтройИнвест» получил награду «Надежный застройщик России».



Как сообщали ранее Юга.ру, ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три дома в двух городах.