ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три дома в двух городах

«Сегодня очень важный день в истории компании! Под руководством генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова за 18 лет работы мы построили 4,5 млн кв. метров жилья! За год мы увеличили объем. И в уходящем 2021 году поставили еще один рекорд — ввели в эксплуатацию более 500 тыс. кв. метров качественного жилья! Поздравляю многотысячный коллектив «ЮгСтройИнвест» с этим историческим событием. Нашим дольщикам большое спасибо за доверие! С наступающим Новым годом!» — отметил директор «ЮгСтройИнвест Кубань» Алексей Павлов.

В ЖК «Достояние» сдали 4-й литер, новоселами стали 450 семей. Здесь появилась современная детская площадка, большое пространство для проведения мероприятий с арт-объектами, где поставили новогоднюю елку.

Ключи от своих квартир получили 517 семей. Вместе с домом сдали детскую площадку и аллею для прогулок.

За 2021 год компания сдала 28 домов, 3 детских сада и 1 школу. А также ввела в эксплуатацию 525 тыс. кв. метров жилья. В уходящем году «ЮгСтройИнвест» перешагнул знаковый рубеж — 4,5 млн квадратных метров жилья. В пятый раз «ЮгСтройИнвест» получил золотой знак «Надежный застройщик России», а также стал победителем премии Urban Awards по итогам трех лет.

«Совсем скоро наступит самый долгожданный и самый любимый праздник в нашей стране — Новый год. От лица генерального директора я хочу поздравить всех наших жителей, всех жителей Кубани с Новым годом. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья и удачи. Пусть ваши дома будут наполнены уютом и теплом», — заявил заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.