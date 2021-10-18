«ЮгСтройИнвест» получил награду «Надежный застройщик России»

Партнерский Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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Группу компаний «ЮгСтройИнвест» отметили Золотым знаком «Надежный застройщик России»

«ЮгСтройИнвест» получил Золотой знак «Надежный застройщик России» за работу в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Награду ежегодно вручают компаниям, которые защищают интересы дольщиков и сдают дома точно в срок. Работу застройщиков оценивает гражданский и государственный контроль.

«Рынок недвижимости находится на подъеме, во многом благодаря господдержке. Когда предложений много, на первый план выходит надежность застройщика. Мы прикладываем много усилий, чтобы оправдать доверие дольщиков и создать для них лучшие условия», — прокомментировал заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.

ГК «ЮгСтройИнвест» реализует масштабные проекты в развитых районах южных городов. В Краснодаре компания строит семейный квартал «Достояние» рядом с ТРЦ «Красная площадь», микрорайон «Губернский» рядом со стадионом «Краснодар».

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Всего за 18 лет работы «ЮгСтройИнвест» построил 15 детских садов, 5 школ, более 200 домов и ввел в эксплуатацию около 4,5 млн кв. метров жилья.

Ранее в этом году застройщик получил престижную премию Urban Awards 2021.

ГК «ЮгСтройИнвест» Награды Строительство

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