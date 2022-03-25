В Староминском районе начали строить второй участок Ейского трубопровода

Напомним, в феврале в Староминском районе ввели в эксплуатацию новую 11-километровую ветку Ейского группового трубопровода. Она легла между поселком Октябрьским и станицей Староминской и заменила магистральный водовод, которым пользовались 40 лет.

Ейский водопровод решит проблему с водой в северной зоне края. Ранее сообщалось, что строители уложат еще одну 19-километровую ветку. Работы должны закончить до 2024 года.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 25 марта, что специалисты уже приступили к началу работ по устройству новой ветки протяженность 19,3 км. Она пройдет от поселка Восточного до насосной станции в Староминской.

Контракт на строительство заключили с подрядчиком в феврале. Сейчас на месте работ ведут разбивку трассы и роют котлованы под камеры переключения водовода. Также в пресс-службе краевой администрации сообщили, что параллельно со строительством рассматриваются варианты замены импортного электрооборудования, ранее предусмотренного в проекте, на российские аналоги.