На Ейском групповом водопроводе произошла авария. Восстановить подачу воды планируют не раньше вечера

Краснодарский край

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В Краснодарском крае утром 8 июня произошла авария на Ейском групповом водопроводе (ЕГВ), сейчас там идут ремонтные работы

В пресс-службе «Кубаньводкомплекса» порталу Юга.ру рассказали, что авария произошла утром на трубе МВ-1 диаметром 820 мм. Там образовалась трещина размером 500 мм на 70 мм. Из-за этого в Ейском районе напор воды снизили на 70%.

ЕГВ подает воду в Ейский, Ленинградский, Щербиновский, Староминский и Кущевский районы, а также в Азовский район Ростовской области.

Сейчас на месте ремонтируют трубу и занимаются стальной накладкой. Завершить работы планируют к 17:00. После этого начнется наполнение труб, опрессовка и постепенное восстановление подачи воды. Это займет несколько часов — в зависимости от отдаленности населенного пункта и нахождения дома внутри него, уточнили в пресс-службе компании.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на Троицком групповом водопроводе в конце мая ввели новую ветку взамен наиболее аварийного участка. Ранее на нем часто происходили аварии, из-за чего без воды оставались Новороссийск, Геленджик и Крымский район.

Аварии Водоснабжение Ейский район ЖКХ Кущёвский район Ленинградский район Староминский район Щербиновский район

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