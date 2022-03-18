В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Рембрандта и Вермеера

В Краснодарском краевом выставочном зале 18 марта открылась экспозиция репродукций работ Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера

Можно будет увидеть более 70 работ известных на весь мир мастеров. Репродукции картин созданы с помощью техники жикле, которая позволяет полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета, передать характер и фактуру мазка, сохранить кракелюр.

Все работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания. С помощью смартфона и наушников посетители смогут прослушать аудиоэкскурсию.

Выдающийся голландский художник Рембрандт ван Рейн специализировался на портретах современников, стараясь отразить внутренний мир человека, характер и индивидуальные черты. Нидерландец Ян Вермеер — мастер бытовой живописи и жанрового портрета, чье наследие насчитывает менее 40 работ.

Выставка «Рембрандт и Вермеер. Два мастера» будет работать до 5 июня по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 200 до 350 рублей. Возрастное ограничение 12+.