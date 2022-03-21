В Краснодаре открылась выставка «Один из пропущенных миров»

Идея написания работ пришла на ум автору — Натан — в процессе создания коллекции «Петр Первый» к 350-летию императора. Коллекция включает 24 полотна, но постоянно пополняется. Также представлена картина «Медный всадник. Пушкин», после которой было принято окончательное решение полностью погрузиться в «Один из пропущенных миров».

«Непонятные игрушечные силуэты поселились в мыслях так крепко, что пришлось отложить «Петра» и полностью переключиться на символическое самовыражение», — рассказала Натан.

Выставка работает до 1 июня по адресу ул. Колхозная, 1/7. Обязательна предварительная запись на экскурсию с Натан по телефону +7 918 348-22-34.

Natan Gallery — галерея-мастерская российской художницы Натан (настоящее имя — Наталия Шевченко). В ней регулярно проводятся выставки, на которых представлены картины из циклов «Родео Драйв», «Цветы Натана», «Портреты Натана», «Пейзаж», «Коты Натана», «Агидель», «Русский балет», «Кокошник русской красавицы» и других. В стенах галереи демонстрируется русское и советское искусство.