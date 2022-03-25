В краснодарском трамвае открылась выставка картин

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В краснодарском трамвае №15 проходит выставка Дениса Селезнева Tatra T3

Представленные работы написаны маслом по дереву. По словам Дмитрия, его произведения передают энергетику и романтизм трамвая.

«Город постоянно меняется — меняется и подвижной состав. Задача художника — показать красоту движения, память следующим поколениям», — считает автор.

Дмитрий Селезнев родом из Абинска. С 2016 года — член Союза Художников Авангарда.

Трамвай №15 идет по маршруту от улицы Петра Метальникова до железнодорожного вокзала «Краснодар-1». Как писали Юга.ру, КТТУ запустило новый сайт с расписанием движения общественного транспорта. Теперь расписание трамваев, троллейбусов и автобусов доступно по этой ссылке.

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В краснодарском трамвае открылась выставка картин
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