В краснодарском трамвае открылась выставка картин
В краснодарском трамвае №15 проходит выставка Дениса Селезнева Tatra T3
Представленные работы написаны маслом по дереву. По словам Дмитрия, его произведения передают энергетику и романтизм трамвая.
«Город постоянно меняется — меняется и подвижной состав. Задача художника — показать красоту движения, память следующим поколениям», — считает автор.
Дмитрий Селезнев родом из Абинска. С 2016 года — член Союза Художников Авангарда.
Трамвай №15 идет по маршруту от улицы Петра Метальникова до железнодорожного вокзала «Краснодар-1». Как писали Юга.ру, КТТУ запустило новый сайт с расписанием движения общественного транспорта. Теперь расписание трамваев, троллейбусов и автобусов доступно по этой ссылке.
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