В Сочи прижился вид таракана американского. Спойлер: таракан огромный и умеет летать

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта npsochi.ru
    © Скриншот с сайта npsochi.ru

Ученые из Сочинского нацпарка полагают, что американский таракан — на самом деле он африканский — имеет все шансы стать полноценным обитателем Сочи. Впервые его увидели там три года назад

23 марта пресс-служба Сочнского нацпарка сообщила, что представителей вида Periplaneta americana (Таракан американский) стали замечать в разных частях города.

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«К концу 2021 года этот один из крупнейших тараканов мира, с длиной тела до 5 см, а с усами — более 9 см, встречался по всему Цветному бульвару, на улице Новоселов, проник на улицу Донскую и дошел до микрорайона «Новая Заря», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предположительно, этот таракан в Сочи появился три года назад. Его тогда увидели на улице Московской. Сейчас точный ареал обитания назвать сложно. Он мог «заселить» большую территорию, так как умеет летать.

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Родина таракана — тропическая Африка. Несколько столетий назад он появился в Северной Америке, отсюда и название, по словам ученых, ошибочное. Потом особи этого вида появились в Европе. В наше время он распространен по всему миру. В холодных широтах он живет исключительно в зданиях, в Сочи же таракана можно встретить в живой природе (и на улице). Днем представители вида обычно прячутся в сырых труднодоступных местах. Их можно найти в пазухах листьев и в гнилом дереве. Внешне он похож на рыжего таракана, но по габаритам превышает его в пять раз.

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В нацпарке напомнили, что тараканы появились не менее 235 млн. Способность жить рядом с человеком делает тараканов и сегодня одной из процветающих групп насекомых, хотя не все они выносят людей.

Видео с живым представителем вида можно посмотреть здесь

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