На Кубани очередное нашествие, на этот раз — стрекозиное

3 августа в социальных сетях появилось видео, на котором отмечено новое нашествие насекомых — стрекозы слетелись на фасад многоэтажного дома в Краснодаре.

Напомним, ранее в июле курорты Кубани атаковали божьи коровки. А позже в Сочи отметили появление бабочки, которая уничтожает пальмы.

4 августа журналисты «Комсомольской Правды» узнали у члена экологического совета при губернаторе Кубани Вениамина Голубитченко, стоит ли опасаться нашествия стрекоз.

Он заверил, что в последнее время в Краснодаре действительно наблюдается большое количество стрекоз, но это нормальное явление, которое фиксируется ежегодно.

«Стрекозы миролюбивые и ни на кого не нападают, так что жителям многоэтажки бояться нечего. Не представляют угрозы они и для животных», — сказал Голубитченко.

Эколог добавил, что так как стрекозы — хищники и едят мелких летающих насекомых и комаров, то людям они приносят только пользу.